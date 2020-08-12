В Украине за сутки почти полторы тысячи новых случаев заражения Covid-19

Число выявленных в Украине случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки вновь превысило 1,4 тыс. человек: по состоянию на утро среды зафиксировано 1,433 тыс. новых случаев заражения, 752 человек выздоровели, 19 ранее заболевших скончались, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 11 августа, было 1 158 новых инфицированных COVID-19; 10 августа сообщалось о 1 008 новых случаях заболевания, 9 августа — о 1 199 инфицированных, 8 августа был абсолютный антирекорд — 1 489 новых заразившихся за сутки, 7 августа сообщалось о 1 452 новых заболевших, 6 августа было 1 318 новых инфицированных.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 84 548 человек, выздоровевших — 45 686, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 970 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 36 892 человека, что на 662 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (182), во Львовской (166), Харьковской (139), Ивано-Франковской (128), Черновицкой (113) областях.