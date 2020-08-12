В Украине за сутки почти полторы тысячи новых случаев заражения Covid-19

Число выявленных в Украине случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки вновь превысило 1,4 тыс. человек: по состоянию на утро среды зафиксировано 1,433 тыс. новых случаев заражения, 752 человек выздоровели, 19 ранее заболевших скончались, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Днем ранее, 11 августа, было 1 158 новых инфицированных COVID-19; 10 августа сообщалось о 1 008 новых случаях заболевания, 9 августа — о 1 199 инфицированных, 8 августа был абсолютный антирекорд — 1 489 новых заразившихся за сутки, 7 августа сообщалось о 1 452 новых заболевших, 6 августа было 1 318 новых инфицированных.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 84 548 человек, выздоровевших — 45 686, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 970 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 36 892 человека, что на 662 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (182), во Львовской (166), Харьковской (139), Ивано-Франковской (128), Черновицкой (113) областях.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016