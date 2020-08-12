В ФРГ тоже сомневаются в эффективности российской вакцины от COVID-19

Российская вакцина против коронавируса COVID-19 («Спутник V») не прошла достаточного количества клинических испытаний, считает министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
«Может быть опасно начинать вакцинацию миллионов, если не миллиардов человек так рано, поскольку, если что-то пойдет не так, то вакцинирование себя не оправдает. Поэтому я очень скептически настроен по поводу того, что происходит в России», — заявил в среду Шпан в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
Как отметил министр, он был бы рад, если бы первая вакцина оказалась эффективной, но, по его мнению, это должно основываться на том, что о ней известно.
«Основная проблема заключается именно в том, что русские нам мало что говорят, она не была достаточно протестирована», — пояснил глава минздрава.
Шпан подчеркнул, что необходимо даже во время пандемии проводить надлежащие исследования и тестирования и публиковать их результаты, чтобы люди были уверены в вакцине.
Президент РФ Владимир Путин накануне объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Она получила название «Спутник V».
После этого в ее безопасности усомнились в США.
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