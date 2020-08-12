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Чубаров просит Шмыгаля открыть Крым

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Чубаров просит Шмыгаля открыть Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к правительству с просьбой возобновить работу пунктов пропуска на административной границе с оккупированным Крымом, закрытых из-за карантина. Об этом сообщается в его открытом письме к премьеру Денису Шмыгалю и членам Кабмина, опубликованном в Facebook.

«Предусмотренные Кабинетом Министров Украины радикальные ограничения на выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и въезд на нее граждан Украины, а в отдельных случаях — иностранцев и лиц без гражданства, являются необоснованными и неоправданно запретительными», — заявил Чубаров в письме.

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Чубаров напомнил, что 8 августа Кабинет министров принял распоряжение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на территорию Крыма, направленное на предотвращение распространения COVID-19.

Глава Меджлиса считает, что это лишило украинцев, как в материковой Украине, так и на полуострове, «возможности пользоваться правами гражданина, гарантированными Конституцией и законами Украины, вызывает возмущение людей и дискредитирует Правительство Украины».

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Чубаров выразил надежду, что правительство срочно внесет в свое распоряжение изменения и дополнения, которые подготовлены представительством президента в АРК и рядом правозащитных организаций Украины. Однако он не уточняет, в чем именно эти изменения заключаются.

Учитывая вышеизложенное, глава Меджлиса требует от Кабмина возобновить практику проведения системных консультаций и встреч между руководством правительства и Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним: 8 августа Кабинет министров принял решение о временном прекращении до конца лета работы КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом. Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.

Крым, Рефат Чубаров, КПП, COVID-19
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