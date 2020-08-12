Лукашенко собрал совещание по протестам в Беларуси

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко собрал собрание из-за протестов в стране. Он называет главными задачами «обеспечение безопасности граждан и защиту конституционного строя».

Об этом сообщает «Наша Нива».

Отметим, в стране после выборов президента ситуация усложнилась.

«Понятно из ситуации, что главными задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего — обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления» — заявил Лукашенко.

В ночь с 11 на 12 августа были зафиксированы протесты в 25 населенных пунктах, в этих местах было перекрыто движение транспорта.