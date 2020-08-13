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«JTI Украина» проиграла суд по штрафу АМКУ и заплатит почти 1 млрд грн

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«JTI Украина» проиграла суд по штрафу АМКУ и заплатит почти 1 млрд грн

Хозяйственный суд Киева 13 августа 2020 года отказал в удовлетворении иска крупного табачного производителя «JTI Украина» относительно штрафа Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

«13 августа 2020 года Хозяйственный суд Киева отказал компаниям „JTI Украина“ — ПАО „Джей Ти Интернешнл Украина“ и ЧАО „Джей Ти Интернешнл Компани Украина“ — в удовлетворении иска на решение Антимонопольного комитета № 697-р от 10 октября 2019 года. „JTI Украина“ не согласна с решением Хозсуда Киева и будет оспаривать его в Северном апелляционном хозяйственном суде», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе «JTI Украина».

В то же время компания оплатит наложенные АМКУ штрафы во избежание начисления пени за их неуплату (около 14 млн грн в день). Согласно решению АМКУ, «JTI Украина» должна уплатить 923 млн грн штрафа, из которых ПАО «Джей Ти Интернешнл Украина» — 434 млн грн и ЧАО «Джей Ти Интернешнл Компани Украина» — 489 млн грн.

Как сообщалось, АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех производителей сигарет и дистрибьютора «Тедис Украина».

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«JTI Украина» — один из крупнейших производителей табачной продукции в Украине, входит в состав группы компаний Japan Tabacco Inc. (JTI). В Украине ей принадлежит Кременчугская табачная фабрика (Полтавская обл.).

Наиболее известными брендами «Джей Ти Интернешнл Украина» являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD.

АМКУ, JTI Украина
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Четверг, 13 августа 2020
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