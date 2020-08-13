Украина будет выдавать е-Визы гражданам Индии, ЮАР и Филиппин

Министерство иностранных дел с 14 августа начинает централизованное оформление украинских электронных виз (е-Виза) гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин.
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что украинская е-Виза выдается для поездок в нашу страну с деловой, частной, туристической целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям иностранных СМИ.
В МИД также обнародовали порядок оформления электронной визы и напомнили, что для въезда в Украину ее нужно распечатать и предъявить вместе с паспортом пограничным органам Украины в пунктах пропуска через государственную границу.
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