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Украина в четыре раза снизила стоимость электронной визы для иностранцев

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Украина в четыре раза снизила стоимость электронной визы для иностранцев

Кабинет министров принял решение об уменьшении стоимости электронных виз в Украине с 1 ноября и оформления их по новой процедуре.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Дифференцированные тарифные ставки консульского сбора существенно снижаются: вместо $85 за оформление разовой электронной визы, теперь консульский сбор за разовую е-Визу составит $20, за двухразовую — $30.

Заявитель сможет выбрать желаемую процедуру оформления электронной визы: обычный или срочный порядок (с удвоением тарифной ставки в случае срочной процедуры).

Электронные визы будут выдаваться значительно быстрее: срочное оформление будет занимать всего 1 рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит 3 рабочих дня (до сих пор срок рассмотрения визовых ходатайств достигал 9 дней).

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В дополнение к существующей разовой электронной визе появится новый тип виз: е-Виза для двукратного въезда.

«Для многих иностранцев встреча с нашей страной начинается с получения украинской визы. Это первое впечатление должно быть положительным. Украина должна ассоциироваться у иностранцев с удобными, быстрыми электронными сервисами. Так мы не только перезагрузим туристическую отрасль, но и стимулируем поступления в Украину иностранных инвестиций, развитие торговли, усиление контактов между людьми, и вообще делаем бренд „Украина“ более новым и привлекательным », - отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

МИД, виза
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