Украина снова поставила антирекорд по новым случаям коронавируса

За прошедшие сутки, 14 августа, в Украине выявлено 1847 новых случаев коронавируса. 33 больных умерли, 633 — выздоровели.
Об этом свидетельствуют обновленные данные СНБО.
Больше всего новых случаев выявлено в Харьковской области — 254. Также рекордное количество больных в Киеве — 232.
170 случаев зафиксировано прошедшие сутки в Черновицкой области, 166 — во Львовской области, 148 — на Прикарпатье. В Одесской области — 139 случаев.
Больше всего больных (6 человек) 14 августа умерли во Львовской области, 5 — в Одесской, по 4 — в Закарпатской и Харьковской. 3 человека умерли в Киевской области.
Еще по 2 смерти зафиксировано в Черновицкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях. По 1 человеку стали жертвами коронавируса в Киеве, а также в Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черниговской областях.
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