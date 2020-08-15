Украина снова поставила антирекорд по новым случаям коронавируса

За прошедшие сутки, 14 августа, в Украине выявлено 1847 новых случаев коронавируса. 33 больных умерли, 633 — выздоровели.

Об этом свидетельствуют обновленные данные СНБО.

Больше всего новых случаев выявлено в Харьковской области — 254. Также рекордное количество больных в Киеве — 232.

170 случаев зафиксировано прошедшие сутки в Черновицкой области, 166 — во Львовской области, 148 — на Прикарпатье. В Одесской области — 139 случаев.

Больше всего больных (6 человек) 14 августа умерли во Львовской области, 5 — в Одесской, по 4 — в Закарпатской и Харьковской. 3 человека умерли в Киевской области.

Еще по 2 смерти зафиксировано в Черновицкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях. По 1 человеку стали жертвами коронавируса в Киеве, а также в Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черниговской областях.