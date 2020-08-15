Telegram запустил функцию видеозвонков

Мессенджер Telegram официально запустил функцию видеозвонков. Она уже доступна в приложениях для iOS и Android, для того, чтобы воспользоваться ей, необходимо нажать на значок камеры в профиле пользователя, сообщают разработчики в блоге.
Отмечается, что пользователи могут переключаться между голосовыми и видеозвонками прямо во время вызова, а также переписываться в чатах, не завершая звонка. Видеозвонок можно свернуть в небольшое окно в углу экрана.
Разработчики также подчеркнули, что используют для защиты данных оконечное шифрование. Чтобы проверить, действительно ли соединение безопасно, пользователям достаточно сравнить эмодзи, которые появляются на экране.
«Мы продолжаем работу над видеозвонками и планируем дополнить их новыми функциями, а также запустить групповые видеозвонки в ближайшие месяцы», - отметили разработчики.
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