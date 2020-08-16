СМИ сообщают о смерти в Лондоне внука Назарбаева

Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне, сообщают СМИ.

«Скончался в Лондоне Айсултан Назарбаев. Причины смерти выясняются. Ему было всего 30 лет. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой», — написал политолог Ербол Едилов в своем телеграм-канале в воскресенье.

По данным некоторых изданий, предварительная причина смерти — остановка сердца.

Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.