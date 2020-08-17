СБУ пришла с обысками в Закарпатскую ОГА

В Закарпатской областной государственной администрации СБУ проводит следственные действия.

Факт обысков Укринформу подтвердили в Управлении СБУ в Закарпатской области.

«Да, сегодня, 17 августа, правоохранители действительно проводят обыски в Закарпатской ОГА. Сейчас продолжаются следственные действия, о деталях будет официально сообщено позже», — сказали в пресс-службе управления СБУ.

По информации блогера Виталия Глаголы, обыски в Закарпатской ОГА продолжаются по причине закупки 57 000 непригодных к использованию защитных халатов для закарпатских медиков департаментом здравоохранения ОГА.