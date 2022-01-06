Из-за паводка на Закарпатье затопило треть области

Рождественский паводок на Закарпатье коснулся трети громад области, вода унесла одного человека — 15-летнего юношу, которого в среду вечером смыло водой вместе с подводой с лошадьми на Раховщине.

Об этом сообщено на брифинге в Закарпатской ОГА по вопросам последствий паводка 5 января, передает Укринформ.

Последствия рождественского паводка ощутили 39 населенных пунктов в 22 тергромадах Закарпатья. В частности, были затоплены 324 домохозяйства и дома, учреждения культуры, образования и здравоохранения, трансформаторные станции. Продолжаются поиски пропавшего вследствие паводка юноши в селе Кобылецкая Поляна — вчера его вместе с напарником на подводе с лошадьми смыло в реку. Напарник смог выбраться, а парень, о котором идет речь, — нет, его ищут спасатели«, — сообщил начальник управления гражданской защиты Закарпатской ОГА Василий Переганец.

По словам начальника управления ГСЧС в Закарпатской области Романа Гудака, пока информации о пропавшем юноше нет. Парню 15 лет. Поиски продолжаются.

Также Гудак сообщил, что сейчас уровень воды в реках в горных районах области снижается, в то же время продолжается паводок в нижнем течении рек Латорица, Боржава и Тиса — ожидается выход на поймы рек в низменных регионах. Паводковая волна добегает до Хустского и Береговского районов.

«Пока остается сложной ситуация на Раховщине и Межгорщине. Имеем перелив через трассу Н-09 и начался перелив воды на трассе Е-80, на дорогах дежурит полиция», — проинформировал Гудак.

По его словам, сейчас спасатели также занимаются ликвидацией ситуации, которая угрожает газоснабжению для более трех тысяч жителей на Тячевщине в селе Чумалёво. Через местную реку проходит 600 м газопровода, вода, несущая обломки деревьев и мусора, может повредить и оборвать газовую трубу.