Сытник заявил, что уволить его нельзя

Есть только один законный способ уволить директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) — провести аудит, заявляет глава ведомства Артем Сытник.
«Что касается оценки Антикоррупционного бюро, то есть механизм аудита, предусмотренный законом. Он почему-то ни разу не был реализован. Все у нас какие-то внеочередные сессии, у нас вносятся какие-то изменения в законы, но никто не хочет реально посмотреть, что там происходит», — сказал Сытник на совместном брифинге с руководителем САП Назаром Холодницким в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
«Есть очень простой ответ на это все — реальных поводов для того, чтобы меня привлечь к ответственности, нет, реальных поводов для того, чтобы провести аудит. А это единственный законный способ на сегодняшний день, чтобы уволить руководителя Антикоррупционного бюро, если этот аудит будет негативным. И это возможность инициировать вопрос в парламенте», — подчеркнул он.
При этом директор НАБУ заявил, что «этот аудит почему-то никто не хочет проводить».
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