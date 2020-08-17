В Беларуси останавливаются заводы

Работа всех печей остановлена на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ), сообщает портал tut.by.

«Работники БМЗ сообщают, что все три печи остановлены, из них слили металл, завод затих», — говорится в сообщении портала.

Со ссылкой на работников tut.by уточняет, что «печи остановлены под давлением рабочих».

Также белорусские СМИ сообщают о прекращении работы всех шахт Беларуськалия.

«Все шахты Беларуськалия перестали выдавать руду», — сообщает белорусское бюро «Радио Свобода» из Солигорска, где расположено предприятие.

По информации белорусских СМИ, рабочие ОАО «Беларуськалий» объявили в понедельник забастовку и формируют стачкомы.

«Беларуськалий» является единственным производителем хлоркалия в Беларуси, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок.