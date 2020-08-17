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НБУ выделил 14 банкам почти 5 млрд рефинансирования

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НБУ выделил 14 банкам почти 5 млрд рефинансирования

Национальный банк Украины 14 августа 2020 года предоставил рефинансирование 14 банкам на общую сумму 4,844 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В частности, 14 августа 2020 года состоялись количественные тендеры по рефинансированию банков сроками:

— до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков на общую сумму 90,6 млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых;

— до 1 820 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 11-ти банков на общую сумму 4 753,812 млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых.

Согласно данным НБУ, рефинансирование получили: АО «АБ «Радабанк»- 100 млн грн, АО «Банк «Украинский Капитал» — 56 млн грн, АО «Укрэксимбанк» — 2,898 млрд грн, АО «КИБ» — 75 млн грн, АО «Місто Банк» — 28,6 млн грн, АО «Кристалбанк» — 218 млн грн, АО «РВС Банк» — 116,812 млн грн, АО «Таскомбанк» — 500 млн грн, АО «Банк «Грант»- 48 млн грн, АО «МИБ» — 100 млн грн, ПАО «КБ «Акордбанк»- 450 млн грн, АО «Банк СІЧ »- 14 млн грн, АО «Украинский банк реконструкции и развития»- 50 млн грн и АО «Банк Авангард»- 190 млн грн.

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Напомним, 19 марта 2020 года вступили в силу постановления Правления НБУ о введении механизма долгосрочного рефинансирования банков на срок до 5 лет в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования.

НБУ, рефинансирование
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