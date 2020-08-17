Трамп впервые прокомментировал ситуацию в Беларуси

Американский президент Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Беларуси, США внимательно следят за происходящим, сообщило агентство Рейтер.

Это первый комментарий президента США по поводу кризиса в Белоруссии.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.