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МИД отозвал посла в Беларуси для консультаций

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МИД отозвал посла в Беларуси для консультаций

Министерство иностранных дел вызывает посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Учитывая это, я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений в новой реальности, которая сложилась, выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», — говорится в заявлении Кулебы, опубликованном на сайте МИД в понедельник.

Министр напомнил, что в прошлую пятницу официальный Минск передал задержанных «вагнеровцев» в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине.

«Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям. После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси. Качественно новые угрозы, как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси. Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях», — пояснил Кулеба.

Он заверил, что Украина будет жестко защищать свои национальные интересы. При этом вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Беларуси.

«Пользуясь случаем, хочу напомнить, что в связи с обострением ситуации с безопасностью в Беларуси, МИД Украины уже рекомендовало воздержаться от поездок в эту страну. Тем, кто уже находится в Беларуси, МИД советует избегать массовых мероприятий и мест скопления граждан», — отметил глава МИД Украины.

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В министерстве пояснили, что вызов посла на консультации в столицу — одна из форм дипломатического реагирования, которая применяется для демонстрации недовольства политикой или недружественными действиями иностранного государства, в котором этот посол аккредитован.

МИД, Беларусь
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