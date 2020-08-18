Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила по телефону с российским президентом Владимиром Путиным сложившуюся в Беларуси ситуацию, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

В ходе беседы Меркель подчеркнула, что белорусские власти должны отказаться от насилия против мирных протестующих, освободить политических заключенных и «вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса».

В свою очередь пресс-служба Кремля сообщает, что Путин в разговоре с Меркель выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Беларуси. Путин также в разговоре с Меркель акцентировал неприемлемость любых попыток вмешательства в дела Беларуси.