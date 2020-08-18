Минфин разместил облигаций внутреннего госзайма на 2,5 миллиарда

На аукционе 18 августа Министерство финансов привлекло в бюджет от размещения ОВГЗ в гривне и долларах 2,507 млрд грн в эквиваленте.
Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные Минфина.
Отмечается, что инвесторам предложили гривневые облигации со сроком обращения 6 месяцев и 2 года, а также — долларовые ОВГЗ со сроком погашения 8 апреля 2021 года.
Средневзвешенная доходность по полугодовым бумагам составила 7,82%, по 2-летним — 10,14%.
От продажи 6-месячных гривневых облигаций в госбюджет привлекли 999,5 млн грн, от размещения 2-летних бумаг — 663,7 млн грн.
В то же время от продажи долларовых облигаций привлекли почти 31 млн долларов под 3,39%.
Напомним, на аукционах по продаже ОВГЗ 11 августа Минфин привлек в госбюджет 10,123 млрд грн в эквиваленте.
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