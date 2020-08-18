Индекс S&P 500 обновил рекорд

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,27%, до 3391,12 пункта по состоянию на 16:52 по Киеву, свидетельствуют данные торгов. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило 3395,06 пункта.
Предыдущий исторический максимум индекса был показан 19 февраля 2020 года — 3393,52 пункта. Затем начался обвал, вызванный пандемией.
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