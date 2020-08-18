В Сирии погиб российский генерал

Российский военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

Там отмечают, что, кроме того, пострадали еще двое военнослужащих из России. Инцидент произошел на обочине при возвращении колонны после проведения акции вблизи Дейр-эз-Зора. Сработало самодельное взрывное устройство.

Генерал-майора экстренно эвакуировали, но врачам не удалось его спасти.