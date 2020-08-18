Двум подозреваемым по делу Шеремета вручили обвинительные акты

Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемым в убийстве Павла Шеремета, вручили обвинительные акты, при этом адвокаты еще одной подозреваемой — Яны Дугар отказались его получать.
Как сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый в комментарии «Украинской правде», его подзащитная и он сам готовы идти в суд на рассмотрение дела по существу.
«Мы обвинительный акт, в отличие от адвокатов Яны Дугар, получили. Я считаю, что мы, я и Юлия Кузьменко, готовы пойти в суд и у судьи уже доказывать непричастность Юлии Кузьменко к совершению преступления, к убийству Павла Шеремета», — заявил адвокат.
Защитник Антоненко Станислав Кулик также сообщил, что во вторник его подзащитному вручили обвинительный акт.
В свою очередь, адвокат Яны Дугар Виталий Коломиец написал, что защита отказался получать обвинительный акт, поскольку не были открыты все оригинальные экспертизы и другие материалов.
Напомним, 2 июля в пресс-служба Национальной полиции заявили о том, что дело Шермета готово к передаче в суд. В начале июня глава МВД Арсен Аваков заявил о том, что часть материалов дела Шеремета уже передали в суд. В частности, речь идет о материалах, где фигурируют Яна Дугарь, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.
12 декабря 2019 руководство полиции сообщило о том, что в убийстве Шеремета подозревают детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко, рок-музыканта и бойца ССО Андрея Антоненко и военного медика Яну Дугарь. По версии следствия, мотивом убийства была «дестабилизация общественно-политической ситуации».
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