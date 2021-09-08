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США помогали Украине организовать операцию по задержанию «вагнеровцев» в Беларуси

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США помогали Украине организовать операцию по задержанию «вагнеровцев» в Беларуси

ЦРУ помогало Украине организовать операцию по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей украинской разведки.

По их данным, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции.

При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения «ложны». Он отметил, что разведка США была осведомлена об операции, но причастность к ней отрицал.

По его мнению, утверждения представителей украинской разведки направлены на то, чтобы переложить часть вины за операцию, которая пошла не так, на американцев.

Между тем, как сообщили телеканалу сотрудники украинской военной разведки, они организовали операцию, чтобы «выманить подозреваемых военных преступников из России».

Украинские агенты выдавали себя за сотрудников частной военной компании, которая предлагала выгодный контракт на $5 тыс. за защиту венесуэльских нефтяных объектов.

По словам источников, на эту приманку попались сотни потенциальных российских претендентов, что позволило украинской разведке выявить подозреваемых в военных преступлениях.

Согласно утверждениям украинских военных, которые приводит телеканал, двое из задержанных тогда россиян присутствовали при запуске ракеты, которой якобы был сбит Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 в Украине в июле 2014 года. Еще четверых Киев считает ответственными за крушение своего военного самолета и гибель 70 человек на его борту.

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29 июля 2020 года белорусское госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 «боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», еще один человек был задержан на юге страны. Согласно данным агентства, все задержанные являются гражданами России.

14 августа стало известно, что Беларусь передала РФ 32 россиян, задержанных 29 июля. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский назвал выдачу «вагнеровцев» России несправедливым решением, у которого могут быть катастрофические последствия.

Служба безопасности Украины со своей стороны заявила о своей непричастности к истории с приездом и задержанием в Беларуси 33 россиян.

США, Беларусь, ЧВК Вагнер
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