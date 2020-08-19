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Зеленский приехал в Запорожскую область

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Зеленский приехал в Запорожскую область

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Запорожскую область, где примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года, сообщается на официальном сайте главы государства в среду.

Президент ознакомится с ходом реализации в области программы «Большое строительство». Также ожидается, что глава государства обсудит вопрос сооружения в Запорожье автотранспортной магистрали через р.Днепр.

Кроме того, Зеленский встретится с ветеранами боевых действий, говорится в сообщении.

Запорожская область, Владимир Зеленский
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