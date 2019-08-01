Зеленский уволил начальника СБУ Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Хилько с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.

«Уволить Хилько Александра Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области», — говорится в указе № 572/2019 от 1 августа.

Хилько возглавлял УСБУ в Запорожской области с февраля 2017 года.