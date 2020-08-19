Зеленский ждет от правоохранителей Запорожской области отчет о борьбе с наркоторговлей в регионе

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область поручил правоохранительным органам региона усилить борьбу с наркоторговлей, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
«Одна из проблем, на которую жаловались жители Запорожья и области — безнаказанность распространителей наркотических средств и так называемые закладки. По мнению местных жителей, правоохранители делают слишком мало для того, чтобы искоренить незаконный оборот наркотиков. Поэтому с сегодняшнего дня у прокуратуры, Службы безопасности и полиции области есть месяц на то, чтобы показать работу и реальный результат в этом направлении», — указывается в сообщении в соцсети Facebook.
Отчет о результатах проведенной работы правоохранители должны представить в сентябре.
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