В Беларуси оценили ущерб от протестов в миллиарды долларов

Общие потери Беларуси от проходящих в стране акций протеста составят миллиарды долларов, заявил бывший заместитель руководителя администрации президента, а ныне помощник занимающего пост главы государства Александра Лукашенко Валерий Бельский.

«Потери от протестных акций — это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами», — утверждает Бельский в статье, опубликованной на сайте государственного информагентства БелТА.

По словам помощника Лукашенко, основной угрозой являются забастовки на промышленных предприятиях, обеспечивающих Беларуси доходы от экспорта продукции за границу.

«Остановка производства экспортеров — это непропорциональный по силе удар по нынешним и будущим доходам ...Это сигнал покупателям, что контракты могут быть сорваны и лучше поискать более надежного поставщика... Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны», — перечисляет Бельский.

По его словам, многие из нынешних участников протестов хорошо понимают угрозу, которую их действия создают для экономики, а потому «прямо с митингов направляются в обменники», чтобы «застраховать свои сбережения и приработок».

Бельский также предупредил, что к еще более тяжелым последствиям приведет реализация выдвигаемых некоторыми представителями оппозиции идей, в том числе о выходе из Союзного государства.

«Предсказуемый итог — утрата позиций на российском рынке, одномоментный переход на мировые цены на нефть и газ. Учитывая, что кооперация с Россией формирует более 50% ВВП, примерно половину от этой величины сразу стоит списать с нашего баланса. Благосостояние просядет в той же пропорции, как минимум», — полагает Бельский.