Украина вышла из семи договоров в рамках СНГ

Украина вышла из семи международных договоров, заключенных в рамках СНГ в сфере гражданской авиации. Об этом в среду на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Наше правительство продолжает политику выхода из соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ, поэтому сегодня мы денонсируем, то есть фактически разрываем договор о радионавигационном обеспечении и соглашения, касающиеся гражданской авиации», — сказал он.

Согласно постановлению Кабинета министров, которое принято единогласно, Украина, в частности, вышла из Межгосударственного консультативного совета «Радионавигация», из соглашений «О дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ», «О практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации», «О сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации».

Кроме того, Киев больше не будет выполнять соглашения «О сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства», «О сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства», а также меморандум «О принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации». Украина также отказалась от участия в реформировании Межгосударственного консультативного совета «Радионавигация».

Напомним, что в мае 2018 года Украина прекратила участие в работе уставных органов СНГ, представительство при уставных органах СНГ было закрыто. В том же году Украина начала выход из ряда соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ.