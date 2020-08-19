В ВТО зафиксировали рекордное падение мировой торговли

Во втором квартале 2020 года показатель барометра мировой торговли достиг исторического минимума в 84,5 пункта — это на 18,6 баллов ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (104,1).

Об этом говорится в пресс-релизе ВТО.

Также подчеркивается, что текущий показатель индикатора тенденций в мировой торговле на 15,5 балла ниже базового значения индекса (100).

В ВТО отметили, что значение в 84,5 балла — самое низкое за все время отслеживания с 2007 года. Падение находится на одном уровне с пиком финансового кризиса 2008-2009 годов.

В самой глубокой депрессии — автомобильное производство (индекс 71,8), контейнерные (86,9) и грузовые авиаперевозки (76,5).

При этом, экспортные заказы (88,4) начали восстанавливаться.

В ВТО заявили, что дополнительные индикаторы указывают на частичный рост мировой торговли и производства в 3 квартале, но сила любого такого восстановления остается неопределенной: нельзя исключать L-образную, а не V-образную траекторию.