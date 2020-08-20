Украина собирается поставлять водород в Германию

Украина и Германия обсуждают возможность использования газотранспортной системы Украины для транспортировки водорода.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга передает Liga.net
По его словам, Германия будет крупнейшим рынком потребления водородной энергетики, а Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в том числе, в Германию.
«Мы договорились, что сотрудничество с Германией продолжится в виде разработки дорожной карты развития энергетического партнерства и будет проведено исследование по возможности использования газотранспортной системы Украины для транспортировки водорода», — уточнил Кулеба.
Министр считает, что подобное сотрудничество будет предполагать инвестиции в модернизацию газотранспортной системы Украины.
«Это, по сути, новая волна энергетического развития Украины, как части энергетического пространства ЕС», — заявил Кулеба.
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