Запорожская АЭС отгрузила первую партию медицинского кислорода

Азотно-кислородная станция (АКС) № 2 Запорожской АЭС отгрузила первую партию медицинского кислорода, сообщила пресс-служба станции в пятницу.

По ее данным, в Ореховскую больницу (Запорожская обл.) направлено 70 баллонов, следующая партия будет отправлена в Великоновоселковскую больницу (Донецкая обл.), прорабатывается заявка из Мелитополя.

В пресс-службе отмечают, что производство медицинского кислорода позволит спасти человеческие жизни, поможет государству преодолеть последствия пандемии коронавируса.

«АКС № 2 Запорожской АЭС производит высококачественный кислород, который полностью соответствует требованиям, предъявляемым к нему, как к лекарственному препарату. Качество кислорода контролирует контрактная лаборатория. После получения необходимого разрешения этим процессом будет заниматься водно-радиохимическая лаборатория ОП ЗАЭС», — говорится в сообщении.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.

«Энергоатом» является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.