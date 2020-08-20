Войти
К передаче в концессию готовят 1500 километров дорог и три аэропорта
инфраструктура
К передаче в концессию готовят 1500 километров дорог и три аэропорта
Трамп опубликовал записи Деркача с голосами Порошенко и Байдена
резонанс
Трамп опубликовал записи Деркача с голосами Порошенко и Байдена

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

евроинтеграция
RSS

Украина взяла новые обязательстве перед ЕС

296
Украина взяла новые обязательстве перед ЕС

Украина в рамках меморандума с Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи на сумму до EUR1,2 млрд обязалась передать централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты госпредприятию «Медицинские закупки Украины» (МЗУ), создать там независимый набсовет, а также провести конкурсный отбор на должности руководителей Государственной таможенной и Госналоговой служб.

Согласно тексту меморандума, опубликованному народным депутатом Даниилом Гетманцевым, Украина также обязалась разработать концепцию электронного налогового аудита, начать его публичное обсуждение, а также усовершенствовать систему мониторинга налога на добавленную стоимость (НДС).

Помимо этого, меморандум обязывает ликвидировать Государственную фискальную службу (ГФС), принять в первом чтении законопроект о создании нового агентства для расследования экономических и финансовых преступлений, свидетельствует текст меморандума.

Украина также обязалась проводить конкурсы на госдолжности высшего уровня (категория А) в соответствии с европейскими принципами, в том числе в случае временной работы госслужащего в период карантина.

Что касается улучшения бизнес-климата, меморандум обязывает Украину расширить полномочия частных исполнителей на требования до 100 тыс. грн к любому должнику, а также на административные штрафы, что станет началом полного уравнивания их полномочий с государственными исполнителями, указано в документе.

Кроме того, Украина взяла обязательство благоприятствовать блокированию средств на банковских счетах путем разрешений на электронную связь между исполнителями и банками.

В меморандуме также содержится необходимость создания новой Высшей квалификационной комиссии судей Украины через прозрачную процедуру отбора, проводимую конкурсной комиссией с международным участием.

Помимо этого, меморандум предусматривает создание комиссии по вопросам этики с международным участием с полномочиями проводить разовую оценку добропорядочности членов Высшего совета правосудия, рекомендовать их увольнение в случае несоответствия стандартам, а также создание перечня предварительно отобранных кандидатур в Высший совет правосудия.

Читайте также: Прокуратура Нью-Йорка арестовала экс-помощника Трампа за мошенничество

Среди условий меморандума — авторизация автономной системы электронного уголовного судопроизводства НАБУ и САП, завершение аттестации прокуроров на региональном уровне и, в соответствии с законом, начало процесса аттестации на местном уровне.

ЕС, евроинтеграция
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 20 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Не толкайте воду в гору

На планете живет почти 8 млрд человек - почему же так много вещей, которые можно сделать? Почему так много работы? Почему тут только один Илон Маск? Учитывая, что в последнее время Tesla становится самым дорогим автопроизводителем в мире, это хороший вопрос. Как может один человек обладать энергией и талантом, чтобы одновременно устраивать автомобильную революцию и запускать ракеты, тогда как многие из нас не могут даже ходить в спортзал каждую неделю?
Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016