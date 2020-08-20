Украина взяла новые обязательстве перед ЕС

Украина в рамках меморандума с Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи на сумму до EUR1,2 млрд обязалась передать централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты госпредприятию «Медицинские закупки Украины» (МЗУ), создать там независимый набсовет, а также провести конкурсный отбор на должности руководителей Государственной таможенной и Госналоговой служб.
Согласно тексту меморандума, опубликованному народным депутатом Даниилом Гетманцевым, Украина также обязалась разработать концепцию электронного налогового аудита, начать его публичное обсуждение, а также усовершенствовать систему мониторинга налога на добавленную стоимость (НДС).
Помимо этого, меморандум обязывает ликвидировать Государственную фискальную службу (ГФС), принять в первом чтении законопроект о создании нового агентства для расследования экономических и финансовых преступлений, свидетельствует текст меморандума.
Украина также обязалась проводить конкурсы на госдолжности высшего уровня (категория А) в соответствии с европейскими принципами, в том числе в случае временной работы госслужащего в период карантина.
Что касается улучшения бизнес-климата, меморандум обязывает Украину расширить полномочия частных исполнителей на требования до 100 тыс. грн к любому должнику, а также на административные штрафы, что станет началом полного уравнивания их полномочий с государственными исполнителями, указано в документе.
Кроме того, Украина взяла обязательство благоприятствовать блокированию средств на банковских счетах путем разрешений на электронную связь между исполнителями и банками.
В меморандуме также содержится необходимость создания новой Высшей квалификационной комиссии судей Украины через прозрачную процедуру отбора, проводимую конкурсной комиссией с международным участием.
Помимо этого, меморандум предусматривает создание комиссии по вопросам этики с международным участием с полномочиями проводить разовую оценку добропорядочности членов Высшего совета правосудия, рекомендовать их увольнение в случае несоответствия стандартам, а также создание перечня предварительно отобранных кандидатур в Высший совет правосудия.
Среди условий меморандума — авторизация автономной системы электронного уголовного судопроизводства НАБУ и САП, завершение аттестации прокуроров на региональном уровне и, в соответствии с законом, начало процесса аттестации на местном уровне.
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