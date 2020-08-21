Такие данные всеукраинского социологического опроса населения, проведенного Центром «Социальный мониторинг» с 8 по 15 августа 2020 года, презентованы на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в пятницу.
Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вопросу вступления Украины в НАТО, 46,8% опрошенных проголосовали бы за вступление, 33,3% — против. 9% не принимали бы участия в голосовании, а 10,9% затруднились ответить.
На референдуме об утверждении внеблокового статуса Украины, 27,3% проголосовали бы «за», 37,3% — против, 12,5% не принимали бы участия в голосовании, а 22,9% затруднились ответить.
Вступление Украины в ОДКБ на референдуме готовы поддержать 16,4% опрошенных, 51,1% — против, 12,8% не принимали бы участия в голосовании, а 19,7% затруднились ответить.
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Окно овертона в действии! Достоверность результатов так называемого всеукраинского социологического опроса населения для *** сей информации - не представляется возможным! Кто является его заказчиком (спонсором), также неизвестно! Таким образом имеем факт попытки манипуляции общественным мнением! Из этой же серии: согласно данным Всемирного социологического опроса, проведенного Центром «Глобальный мониторинг» с 8 по 15 августа 2020 года, если бы в ближайшее время состоялся референдум по вопросу вступления Земли в Галактическую Федерацию демоничексих цивилизаций, 46, 8% опрошенных проголосовали бы за вступление, 33, 3% — против. 9% не принимали бы участия в голосовании, а 10, 9% затруднились ответить.