Лукашенко заявил об открытом вмешательстве с запада во внутренние дела Беларуси

Западные страны открыто вмешиваются во внутренние дела Беларуси, заявил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу на митинге в Гродно.
«Сегодня нашлись люди, которые толкают нас в пропасть раздора и ненависти. (...) На западной границе неспокойно: бряцают оружием, угрожают, открыто вмешиваются во внутренние нашего суверенного государства», — сказал Лукашенко.
«Кто-то, даже потирая руки, вспоминает про „восточные кресы“, где все белорусское было под запретом и выжигалось каленым железом», — заметил он.
Лукашенко утверждает, что акции протеста в стране организуются из-за рубежа.
«Зачинщики — не вы, не белорусы. Они сидят там, под Варшавой, под Вильнюсом. Вы же видите, куда эти альтернативщики побежали? Некоторые сделали круг через Россию и Украину и там осели», — заявил Лукашенко на митинге
Лукашенко уверен, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поддержит его против организаторов протестов в стране, которые, по его словам, действуют из-за рубежа.
«Те, кто это все координирует, сидят за рубежом в соседних странах. Именно их я хочу здесь предупредить и напомнить: это не только наша граница. Это граница Союзного государства, это граница ОДКБ. И ответ будет соответствующий. Руководство страны и ОДКБ твердую заняли позицию: Беларусь на поругание никому не отдадим», — заявил Лукашенко на митинге.
При этом он поблагодарил поддержавших его глав государства, но при этом выразил уверенность, что «мы справимся сами».
21 августа Лукашенко заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью «отсечь» Гродненскую область.
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