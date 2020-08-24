Лукашенко призвал разобраться с поддерживающими оппозицию учителями

Новый учебный год в Беларуси нужно начать активно, «чего бы ни стоило», заявил занимающий пост президента страны Александр Лукашенко на встрече с министром образования Игорем Карпенко.
Лукашенко, в частности, заявил, что в государственных школах должны работать только те преподаватели, которые согласны с принципами государственной идеологии.
«Те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», — сказал глава государства, которого цитирует пресс-служба администрации президента.
Лукашенко потребовал от министерства образования защитить от «нападок» придерживающихся государственной идеологии учителей и «жестко пресекать наезды» на них.
«Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться», — добавил Лукашенко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016