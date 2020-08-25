«Новая почта» запустила сервис безопасных онлайн-покупок

Логистическая компания «Новая почта» запустила услугу для совершения безопасных онлайн-сделок между продавцами и покупателями «Сейф-сервис», отмечается в сообщении на сайте компании в понедельник.
Услуга дает дополнительные гарантии при осуществлении покупок, если оплата предполагает перечисление с карты на карту и помогает защитить от мошенников как отправителя, так и получателя. При этом данные платежных карт для обеих сторон остаются конфиденциальными.
При использовании «Сейф-сервиса» сделка осуществляется через мобильное приложение или бизнес-кабинет сайта «Новая почта», при этом необходимая для оплаты товара сумма не уходит сразу на счет продавца, а резервируется.
После этого продавец отправляет посылку, а после того, как покупатель ее осмотрел и забрал, средства перечисляются продавцу на карту. Если покупка не подошла, она уезжает обратно к продавцу, а деньги за товар возвращаются покупателю.
«Таким образом покупатель имеет возможность осмотреть посылку перед покупкой, избегает рисков с предоплатой за товар на карту неизвестным продавцам и получает дополнительную защиту от мошенников. А продавец может смело отправлять посылку и быть уверенным, что получит деньги, а в случае ее возврата ему не придется оплачивать доставку», — отмечается в сообщении «Новая Почта».
Посылка, оформленная с «Сейф-сервисом», может находиться в отделении пять дней, потом она автоматически будет возвращена отправителю. Сервис для продавцов бесплатный, а покупатель оплачивает комиссию за денежный перевод в размере 10 грн в тестовый период (до 12 октября 2020 года) независимо от стоимости товара и доставку.
Работу «Сейф-сервиса» обеспечивает финансовая компания «Пост Финанс», входящая в группу компаний «Новая Почта».
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