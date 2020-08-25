Зеленский призвал раввинов Украины помочь отговорить евреев ехать в Умань

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций страны и обсудил соблюдение противоэпидемических ограничений во время празднования Рош ха-Шана в Умани (Черкасская обл.), сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что Украина понимает, насколько важно для десятков тысяч хасидов празднование Рош ха-Шана — еврейского Нового года. В то же время в этом году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы и привычки, ведь сейчас эпидемическая ситуация в Украине и Израиле вызывает большое беспокойство.

«В этом году из COVID-19 сложная ситуация, с которой борется сейчас весь мир. Все большие скопления людей дают прирост инфицирования в разы ... Массовое празднование Рош ха-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах», — подчеркнул он.

Президент Украины сообщил, что обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и, по данным главы израильского правительства, в Украину ежегодно только из Израиля приезжают на Рош ха-Шана около 8 тыс. верующих.

«Поэтому они обращались к нам, чтобы мы закрыли Умань. Этот праздник очень важен. Уверен, что каждый год мы будем только усиливать наши отношения ... Но у нас сложная ситуация», — пояснил Зеленский.

Он попросил представителей иудейских религиозных организаций Украины обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана этого года.

Президент напомнил, что существенные ограничения на массовые собрания были введены для украинцев в апреле, когда христиане отмечают Пасху.

Глава государства также добавил, что из-за динамики распространения коронавируса в Украине правительство планирует ограничить въезд иностранных граждан.

Раввины, которые приняли участие во встрече, отметили, что понимают ситуацию, которая сложилась из-за распространения коронавируса, и будут пытаться донести информацию до верующих.

Председатель Совета федерации еврейских общин Украины раввин Меир Стамблер отметил, что Тора учит, что самое ценное — это жизнь, и человек должен беречь его.

«Мы сделаем все возможное, чтобы передать ваш месседж. Мы понимаем, что происходит, и насколько это важно»«, — отметил раввин.

Главный раввин Киева, президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх отметил важность нормативного регулирования ситуации. По его словам, нужно предусмотреть ограничения не только для иностранных паломников, но и для внутренних.

«Есть сборы людей, которые живут в Украине. Важно, чтобы было всем понятно, что есть рамки законодательства», — отметил он.

Кроме того, во время встречи обсуждался вопрос создания мемориала Бабьего Яра в Киеве. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ранее Зеленский провел по этому вопросу видеоконференцию с членами наблюдательного совета фонда «Мемориал Холокоста » Бабий Яр«.

«Президент поставил четкую задачу Офису президента и Кабинету министров, чтобы мемориал начали строить в кратчайшие сроки. Сейчас идет обсуждение проектов. Это трагедия, которая произошла у нас, и наш долг — увековечить память людей, погибших в Бабьем Яру», — сообщил Ермак.

Глава государства добавил, что Бабий Яр — мировой символ того, что никогда не должно повториться.