Войти
Зеленский предложил смягчить для белорусов условия въезда в Украину
инициатива
Зеленский предложил смягчить для белорусов условия въезда в Украину
Шмыгаль поблагодарил Раду за поддержку повышения минимальной зарплаты
позиция
Шмыгаль поблагодарил Раду за поддержку повышения минимальной зарплаты

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Зеленский призвал раввинов Украины помочь отговорить евреев ехать в Умань

219
Зеленский призвал раввинов Украины помочь отговорить евреев ехать в Умань

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций страны и обсудил соблюдение противоэпидемических ограничений во время празднования Рош ха-Шана в Умани (Черкасская обл.), сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что Украина понимает, насколько важно для десятков тысяч хасидов празднование Рош ха-Шана — еврейского Нового года. В то же время в этом году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы и привычки, ведь сейчас эпидемическая ситуация в Украине и Израиле вызывает большое беспокойство.

«В этом году из COVID-19 сложная ситуация, с которой борется сейчас весь мир. Все большие скопления людей дают прирост инфицирования в разы ... Массовое празднование Рош ха-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах», — подчеркнул он.

Президент Украины сообщил, что обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и, по данным главы израильского правительства, в Украину ежегодно только из Израиля приезжают на Рош ха-Шана около 8 тыс. верующих.

«Поэтому они обращались к нам, чтобы мы закрыли Умань. Этот праздник очень важен. Уверен, что каждый год мы будем только усиливать наши отношения ... Но у нас сложная ситуация», — пояснил Зеленский.

Он попросил представителей иудейских религиозных организаций Украины обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана этого года.

Президент напомнил, что существенные ограничения на массовые собрания были введены для украинцев в апреле, когда христиане отмечают Пасху.

Глава государства также добавил, что из-за динамики распространения коронавируса в Украине правительство планирует ограничить въезд иностранных граждан.

Раввины, которые приняли участие во встрече, отметили, что понимают ситуацию, которая сложилась из-за распространения коронавируса, и будут пытаться донести информацию до верующих.

Председатель Совета федерации еврейских общин Украины раввин Меир Стамблер отметил, что Тора учит, что самое ценное — это жизнь, и человек должен беречь его.

«Мы сделаем все возможное, чтобы передать ваш месседж. Мы понимаем, что происходит, и насколько это важно»«, — отметил раввин.

Главный раввин Киева, президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх отметил важность нормативного регулирования ситуации. По его словам, нужно предусмотреть ограничения не только для иностранных паломников, но и для внутренних.

«Есть сборы людей, которые живут в Украине. Важно, чтобы было всем понятно, что есть рамки законодательства», — отметил он.

Читайте также: Верховный суд Беларуси отказал оппозиции в обжаловании результатов выборов

Кроме того, во время встречи обсуждался вопрос создания мемориала Бабьего Яра в Киеве. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ранее Зеленский провел по этому вопросу видеоконференцию с членами наблюдательного совета фонда «Мемориал Холокоста » Бабий Яр«.

«Президент поставил четкую задачу Офису президента и Кабинету министров, чтобы мемориал начали строить в кратчайшие сроки. Сейчас идет обсуждение проектов. Это трагедия, которая произошла у нас, и наш долг — увековечить память людей, погибших в Бабьем Яру», — сообщил Ермак.

Глава государства добавил, что Бабий Яр — мировой символ того, что никогда не должно повториться.

Умань, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 25 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Не толкайте воду в гору

На планете живет почти 8 млрд человек - почему же так много вещей, которые можно сделать? Почему так много работы? Почему тут только один Илон Маск? Учитывая, что в последнее время Tesla становится самым дорогим автопроизводителем в мире, это хороший вопрос. Как может один человек обладать энергией и талантом, чтобы одновременно устраивать автомобильную революцию и запускать ракеты, тогда как многие из нас не могут даже ходить в спортзал каждую неделю?
Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016