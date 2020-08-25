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У Зеленского приняли решение ограничить паломничество хасидов в Умань

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У Зеленского приняли решение ограничить паломничество хасидов в Умань

Украина существенно ограничит паломничество хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана. Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

"По просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана", - рассказали в ОП.

На совещании также отмечалось, что в мире наблюдается рост показателей заболеваемости COVID-19, поэтому украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, которые попадают в "красную зону" эпидемии, сроком на 30 дней.

В то же время отмечается, что этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

Министр здравоохранения Максим Степанов поинформировал, что в связи с приближением сезона респираторно-вирусных инфекций Минздрав готовится к закупкам противогриппозных вакцин для групп риска: медиков, работников полиции, пограничной службы, области образования — всего 1,5 млн человек.

Президент добавил, что накануне нового эпидемического сезона также необходимо увеличить количество коек в больницах и запустить массовую программу вакцинации от гриппа.

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Как сообщалось, Кабинет Министров Украины 17 августа поддержал решение об ограничении посещения иностранцами Умани на празднование Рош ха-Шана (еврейского нового года), который в этом году приходится на 18-20 сентября.

17 августа городской голова Умани Александр Цебрий заявил, что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош ха-Шана - готов заблокировать въезды в город.

Умань, где похоронен основатель Брацлавского хасидизма цадика Нахмана, является местом массового паломничества последователей его учения. Осенью на празднование иудейского Нового года сюда приезжают 20-30 тыс. паломников из разных стран.

хасиды, Умань
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