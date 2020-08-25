НБУ отнес банк «Аркада» к категории неплатежеспособных

Национальный банк Украины отнес к категории неплатежеспособных АО «АКБ «Аркада», который на 1 июля 2020 года по размеру общих активов занимал 45-е место (1,902 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков, сообщила пресс-служба центробанка во вторник.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ № 541-рш/БТ от 25 августа 2020 года.

«Правление Нацбанка приняло решение об отнесении АО «АКБ „Аркада“ к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня. Решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка», — указано в сообщении.