Кличко «повесил» проблемные стройки «Аркады» на «Киевгорстрой»

Мэр Киева Виталий Кличко поручил ХК «Киевгорстрой» провести аудит жилых комплексов «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озерах» Фонда финансирования строительства (ФФС) под управлением банка «Аркада» с целью завершения строительства объектов.

«Предприятие „Киевгорстрой“ проведет аудит по достройке жилых комплексов. По его результатам инвесторам будет предложен алгоритм завершения строительства жилых комплексов „Эврика“, „Патриотика“ и „Патриотика на озерах“. Я уже дал соответствующее поручение и надеюсь через несколько месяцев мы получим более детальную информацию об этом», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко в среду в ходе пресс-конференции о ситуации с банком «Аркада».

Ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц взял под контроль банк «Аркада», сообщила директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут.

НБУ 25 августа отнес банк к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.