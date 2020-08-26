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Делом строек банка «Аркада» занялась полиция

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Делом строек банка «Аркада» занялась полиция

Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка «Аркада», сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Открыто уголовное производство в отношении 9 млрд грн средств, собранных в банке „Аркада“, которые мы сейчас проверяем, какие там были нарушения», — сказал он на пресс-конференции в среду, передает Интерфакс-Украина.

Аваков полагает, что вопрос банка «Аркада» будет решен и вкладчики не пострадают ни по финансовой, ни по инвестиционно-строительной линии.

«Если в ходе следствия будет установлено, что были злоупотребления, была задействована преступная схема хищения средств, а дело ведется по ст. 191 и 364 Криминального кодекса Украины, считаю, что виновные лица в любом случае должны быть привлечены к ответственности» — подчеркнул глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

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Как сообщалось, НБУ 25 августа отнес банк к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

Арсен Аваков, Аркада
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