В МОЗ ожидают ухудшения ситуации с COVID-19 в Запорожье, Черкассах и Чернигове

Заболеваемость COVID-19 может вырасти в Запорожье, Черкассах, Чернигове, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«Мы отслеживаем показатели, указывающие на динамику, чтобы мы могли влиять на ситуацию через нашу систему, чтобы на местах думали, где растет заболеваемость, почему растет и как. И мы можем предупреждать регионы, где наиболее опасная ситуация и где будет следующая вспышка. Сейчас мы видим, что заболеваемость может подняться в Запорожье, уже пошла в Черкассах, пошел Чернигов. То есть нет еще показателей для усиления карантинных ограничений, но есть устойчивые проценты увеличения количества случаев», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
По словам Ляшко, Минздрав регулярно информирует регионы о результатах мониторинга ситуации с распространением COVID-19.
«Мы звоним, и общаемся постоянно, и говорим с главами обладминистраций, и они пытаются коммуницировать. Сегодня главы администраций — это наши партнеры. Однако вопрос, опять же, органов местного самоуправления, местные выборы. Это влияет на решения, хотя в начале эпидемии, в марте-апреле, такого не было», — сказал он.
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