Саакашвили намерен совмещать работу в Нацсовете реформ и грузинские выборы

Глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Украины, экс-президент Грузии (2004-2013) Михаил Саакашвили заявил, что намерен активно участвовать в осенних выборах в Грузии, но при этом продолжит исполнять обязанности главы исполнительного комитета Национального совета реформ.
«Конечно, я активно включился в грузинскую предвыборную кампанию, так как в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся Национальные выборы. Одновременно я продолжаю исполнять обязанности главы исполнительного комитета Национального совета реформ», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в четверг.
Он сообщил, что в четверг «в рамках деятельности Нацсовета» принял у себя дома большую казахскую делегацию в составе известных бизнесменов, журналистов и политических активистов и договорился с ними о сотрудничестве Нацсовета реформ и аналогичной структуры в Казахстане.
«Также была достигнута договоренность о создании международного центра Саакашвили в одном из казахских университетов. Я много рассказывал о наших планах в Украине, а также о моем опыте реформ и в Грузии, и в Украине. В конце встречи мне подарили национальную казахскую одежду, составной частью которого является хлыст, который, как мне кажется, сейчас очень нужен Украине для ускорения реформ!», — написал Саакашвили.
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