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Черновцы собираются открыть школы несмотря на «красную» зону

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Черновцы собираются открыть школы несмотря на «красную» зону

Депутаты Черновицкого городского совета во время сессии приняли решение разрешить работу школ с первого сентября этого года.

Об этом сообщает Укринформ.

«Управлению образования организовать учебный процесс в учреждениях общего среднего образования с 01.09.2020 года, в соответствии с Регламентом подготовки и организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования Черновцов в условиях адаптивного карантина в 2020/2021 учебном году (новая редакция), утвержденным приказом управления образования городского совета от 26.08.2020 г. № 278», — говорится в проголосованном проекте решения.

Также этим решением с 27 августа возобновили работу детских садов города, которые начнут работу в соответствии с разработанным графиком. Прием детей в дошкольные учебные заведения г. Черновцов будут осуществлять при наличии медицинской справки о состоянии здоровья и отсутствии инфекционных болезней.

При рассмотрении этого вопроса в сессионном зале и.о. руководителя управления образования горсовета Нина Витковская рассказала, каким образом организуют обучение в школах города.

«Педагогами были разработаны модели и формы организации учебно-воспитательного процесса. В соответствии со своими условиями, в зависимости от количества учеников, администрации школ выбирали ту или иную модель, которая наиболее реально может воплощаться в этой школе. На сегодняшний день у нас 5 школ выбрали очную форму обучения, лицей № 1 — дистанционную форму обучения из-за незавершенного ремонта, 28 школ выбрали очную форму с использованием технологий дистанционного обучения. У них будет смешанное обучение с разделением классов на группы поочередно через день, дистанционное преподавание отдельных предметов с обязательным очным консультированием один раз в месяц по расписанию, и разумеется, разное время начала занятий начальной школы, средней и старшей. Одно заведение выбрало очное с использованием дистанционного обучения, это школа № 8, а гимназия № 1 выбрала очную форму для 1-5 классов и смешанное обучение в 6-11 колесах. Еще 7 школ выбрали очную форму обучения с использованием технологий дистанционного обучения и разделением классов на две смены», — отметила Витковская.

Она сообщила, что тем родителям, которые не захотят вести детей в школу, а просят организовать для них заочное или дистанционное обучение, нужно обратиться с соответствующим заявлением в администрацию школы и им это разрешат.

Кроме того, по словам педагогов, перерывы в школах будут больше, чем ранее, для обеспечения качественного проветривания классов. Малые перерывы продлятся не менее 15 минут, а большие — по полчаса.

Также руководство города рассмотрит возможность выделять специальные троллейбусы и автобусы, которые будут свозить исключительно учащихся и педагогических работников.

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Как сообщалось, решением Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с 24 августа 14 административных территориальных единиц отнесены к «красному» уровню эпидемиологической опасности. Так, к «красной» зоне, среди прочих, относится город Черновцы, Заставненский и Кицманский районы Черновицкой области.

На «красной» территории запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом.

Депутаты Черновицкого городского совета не согласились с решением Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и на внеочередном заседании сессии разрешили работу общественного транспорта, рынков, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, школ и детсадов с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Черновцы, 1 сентября, коронавирус
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