Маск анонсировал новую версию интерфейса Neuralink

Илон Макс пообещал продемонстрировать рабочую версию нейроинтерфейса для связи мозга с компьютером Neuralink уже через два дня.

Об этом сообщает The Verge.

Прямая трансляция показа начнется 28 августа в 18:00 по североамериканскому восточному времени, по Киеву это - 01:00 ночи 29 августа.

Маск ещё в июле объявил об «обновлении прогресса» 28 августа, а теперь предложил более подробную информацию о том, что же будет показано.

По словам главы компании, обновление будет включать в себя устройство второго поколения, предназначенное для присоединения технологии к мозгу, и демонстрацию нейронов, «срабатывающих в режиме реального времени», однако не совсем ясно, что под этим подразумевается.

Маск неоднократно говорил о своей вере в то, что устройства BMI необходимы, чтобы помогать людям «не отставать» от искусственного интеллекта, совершенствуя мозг, но сейчас его цель намного проще: создать имплантируемое устройство, которое позволит людям управлять телефонами или компьютерами с помощью разума.