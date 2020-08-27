Маск анонсировал новую версию интерфейса Neuralink

Илон Макс пообещал продемонстрировать рабочую версию нейроинтерфейса для связи мозга с компьютером Neuralink уже через два дня.
Об этом сообщает The Verge.
Прямая трансляция показа начнется 28 августа в 18:00 по североамериканскому восточному времени, по Киеву это - 01:00 ночи 29 августа.
Маск ещё в июле объявил об «обновлении прогресса» 28 августа, а теперь предложил более подробную информацию о том, что же будет показано.
По словам главы компании, обновление будет включать в себя устройство второго поколения, предназначенное для присоединения технологии к мозгу, и демонстрацию нейронов, «срабатывающих в режиме реального времени», однако не совсем ясно, что под этим подразумевается.
Маск неоднократно говорил о своей вере в то, что устройства BMI необходимы, чтобы помогать людям «не отставать» от искусственного интеллекта, совершенствуя мозг, но сейчас его цель намного проще: создать имплантируемое устройство, которое позволит людям управлять телефонами или компьютерами с помощью разума.
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