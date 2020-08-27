Зеленский считает, что его не о том спрашивают

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы его спрашивали о строительстве новых дорог в стране, а не о том, не являются или его поездки по регионам Украины предвыборной агитацией на местных выборах.

«В каком-то городе мы презентовали готовую дорогу, которой не было с 1985 года. Был также очень похожий вопрос — мы презентовали дорогу, на которой грабили страну, начиная с самого начала, с 90-х. И по поводу этой дороги мне задали похожий вопрос. Я думал, что будет вопрос именно об этой дороге, на которой мы стояли, но рядом стоял кто-то из депутатов от „Слуги народа“, у него был журнал „Зе Команда“, и был вопрос, не кажется ли мне, что я занимаюсь предвыборной кампанией», — сказал он на брифинге в четверг во время рабочей поездки в Кировоградскую область, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что во всех регионах Украины будет продолжаться строительство современных школ и соответствующей инфраструктуры в них, в частности спортивной, больниц.

«Чтобы в каждой области были нормальные парки, чистая питьевая вода, нормальный транспорт с кондиционированием. Это, правда, дело местной власти, мы к этому не имеем отношения, но точно будем предлагать. Если бы у всех городских властей были указания от народа, который их выбирает... Потому что у областных властей будут (указания — Ред.) от президента — мы поставили такие задачи», — указал он.