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СБУ заявила о разоблачении пророссийской группировки «титушек»

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СБУ заявила о разоблачении пророссийской группировки «титушек»

Служба безопасности Украины предотвратила попытки расшатывания общественно-политической ситуации в восточных регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Отмечается, что в ходе спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске блокирована деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве.

Злоумышленники якобы действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов Украины.

Спецслужба традиционно не указывает названия, но, по данным СМИ, речь идет о нардепе Илье Киве и организации «Патриоты за жизнь».

По данным предварительного расследования, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокационных действий, направленных на расшатывание ситуации в стране.

Установлено, что в марте этого года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическом оппоненту. По замыслу «кураторов», действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка.

В ходе процессуальных действий по месту жительства злоумышленников и офисном помещении общественного объединения правоохранители обнаружили:

  • холодное оружие, которое могли использовать для совершения тяжких преступлений;
  • инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям относительно идеологических оппонентов;
  • крупную партию марихуаны и оборудование для его выращивания.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ, Патриоты - за жизнь
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