Партия Медведчука потребовала от Авакова уволить начальника харьковской полиции

Как сообщает сайт Национальной полиции в Харьковской области, по факту расстрела автобуса с активистами организации «Патриоты — За жизнь» под Люботином Харьковской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Такое распоряжение отдал руководитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.
«Такая квалификация особо тяжкого преступления — террористического акта, с использованием автоматического огнестрельного оружия, совершенного общественно опасным способом, — свидетельствует об одном: стремлении обеспечить прикрытие нападавшим, замолчать и приуменьшить общественную опасность их деяний», — заявляют в «Оппозиционной платформе — За жизнь».
Партия требует от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно открыть уголовное производство по статье «Терроризм», провести объективное расследование и привлечь к ответственности террористов, а также отправить в отставку руководителя ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко.
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