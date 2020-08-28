Лукашенко заявил, что большинство частных предприятий Беларуси «подло себя ведут»

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в сложившейся внутриполитической обстановке большинство частных компаний «подло себя ведут».
«Нам надо ставить предприятия (частные и государственные — Ред.) в равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству — не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься — они многие подло себя ведут», — заявил Лукашенко, посещая предприятие «Савушкин-Орша», сообщает Интерфакс.
В качестве примера лояльности государству он указал на присутствующих журналистов госСМИ. «Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы лязгают за пределами», — сказал президент.
По его словам, при реализации принципа равенства форм собственности должна присутствовать «морально-политическая поправка». «Поправка, если хотите, морально-политическая, психологическая, должна быть», — заявил Лукашенко.
При этом он отметил, что «за свое мнение в Беларуси не начнут «ломать людей».
В Беларуси уже третью неделю продолжается кризис после состоявшихся 9 августа президентских выборов, победителем которых в шестой раз с 1994 года был объявлен Лукашенко. Результаты выборов не были признаны частью общества, а власти применили насилие к вышедшим на улицы недовольным гражданам. В стране продолжаются акции протеста и забастовки, в том числе на крупнейших предприятиях.
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