В Лондоне объявили о ЧС из-за переполненных больниц

В Лондоне в связи с резким ростом заболеваемости COVID сложилась критическая ситуация, заявил мэр города Садик Хан, сообщает Reuters.

«Угроза, которую вирус представляет для нашего города, находится в стадии кризиса. У каждого 30-го лондонца сейчас COVID-19. Если мы не предпримем немедленных действий, наша система здравоохранения может быть перегружена и погибнет больше людей», — заявил он.

Объявление о чрезвычайной ситуации или «крупном инциденте» означает событие или ситуацию, влекущую за собой серьезные последствия, в том числе риск для жизни людей, и требующую принятия специальных мер одним или несколькими ведомствами, в ведении которых находятся экстренные службы.

«Мэр написал премьер-министру письмо с просьбами от лица мэрии и лидеров советов лондонских районов увеличить финансовую поддержку для лондонцев, которые должны самоизолироваться и не могут работать, предоставлять ежедневные сведения по вакцинации, закрыть религиозные учреждения и ввести масочный режим на улице, в том числе в очередях в супермаркеты и в других местах, где могут быть скопления людей», — говорится в заявлении мэрии.

«Лондонцы продолжают приносить огромные жертвы, и я сегодня умоляю их, пожалуйста, оставаться дома и не выходить без крайней необходимости», — заявил мэр города.

Крайне сложная эпидемиологическая обстановка складывается в Великобритании из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% более заразным. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и объявило в понедельник о введении карантина в Англии. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно определяют действующие на их территории меры, однако в целом они похожи на английские ограничения, что делает карантин общенациональным.